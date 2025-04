Ilrestodelcarlino.it - Yassin Bouih 50° ai campionati europei, brillano i reggiani a San Marino

Non era la gara per lui, quella dei 10 chilometri su strada, enon fa il miracolo aiche si sono chiusi ieri in Belgio.è 50° in 29’48’’, ma in queste gare per ben figurare bisogna correre almeno in due minuti in meno. Anche gli altri azzurri non vanno benissimo e l’Italia chiude all’ottavo posto. A Sansi è disputata la prima gara all’aperto della stagione e moltisi sono portati alle pendici del Titano. Vediamo i risultati migliori: Kevin De Jesus della Self strapazza il personale sui 5.000 e li vince in 15’13’’86; Nicolò Bezzi vince i 400 hs. in 1’01’’11; Sokhna Ndiaye vince il peso allieve con il personale di m 13,02. La staffetta 4x100 della Self è seconda in 44’’86 e secondo anche l’allievo Alessandro Gozzi nel triplo con 12,89. Terzo, infine, nel giavellotto allievi, Simone Mabilli con m 44,61.