Spagna smantellata rete di trafficanti che faceva entrare migranti illegalmente in Ue

Un'organizzazione dedita al traffico di esseri umani, che faceva entrare clandestinamente migranti marocchini in Spagna e in altri Paesi dell'Unione Europea, è stata smantellata nel sud della Spagna e quattro persone sono state arrestate. Le autorità spagnole affermano che l'organizzazione contattava cittadini marocchini desiderosi di migrare in Spagna e li faceva volare fino in Romania. Una volta in Romania, i migranti viaggiavano via terra verso la Spagna, attraversando altri Paesi dell'UE a bordo di camion o furgoni. La Guardia Civil spagnola ha dichiarato in un comunicato che l'organizzazione ha effettuato oltre 50 viaggi verso la Spagna nel corso di due anni, trasportando gruppi da 20 a 50 migranti ciascuno, i quali pagavano 3mila euro a persona.

