In Siria oltre un decennio dopo il contro-massacro di Banias | a farne le spese civili alauiti

Banias, situata lungo la costa della Siria, fu tra le prime a sollevarsi contro il governo di Bashar al-Assad: le forze di sicurezza uccisero almeno 200 manifestanti.Nella primavera del 2013, nella stessa città e nei villaggi circostanti, vennero uccisi altri 250 civili. Molti abitanti vennero presi casa per casa, senza risparmiare donne e bambini, allineati e poi passati per le armi. Altri vennero uccisi all’interno delle abitazioni, molte delle quali vennero poi saccheggiate e date alle fiamme.Un mese fa c’è stato il contro-massacro: centinaia di civili uccisi con modalità simili e per gli stessi motivi: l’appartenenza a un’altra religione. Prima dell’uccisione, la consueta domanda: “Di che gruppo sei?”.Se nello scorso decennio erano state le forze di sicurezza a maggioranza alauita a uccidere manifestanti sunniti, questa volta sono state milizie sunnite a uccidere civili alauiti. Ilfattoquotidiano.it - In Siria, oltre un decennio dopo, il contro-massacro di Banias: a farne le spese, civili alauiti Leggi su Ilfattoquotidiano.it Nel marzo del 2011 la città di, situata lungo la costa della, fu tra le prime a sollevarsiil governo di Bashar al-Assad: le forze di sicurezza uccisero almeno 200 manifestanti.Nella primavera del 2013, nella stessa città e nei villaggi circostanti, vennero uccisi altri 250. Molti abitanti vennero presi casa per casa, senza risparmiare donne e bambini, allineati e poi passati per le armi. Altri vennero uccisi all’interno delle abitazioni, molte delle quali vennero poi saccheggiate e date alle fiamme.Un mese fa c’è stato il: centinaia diuccisi con modalità simili e per gli stessi motivi: l’appartenenza a un’altra religione. Prima dell’uccisione, la consueta domanda: “Di che gruppo sei?”.Se nello scorsoerano state le forze di sicurezza a maggioranza alauita a uccidere manifestanti sunniti, questa volta sono state milizie sunnite a uccidere

