Vigor e Atletico Ascoli pareggiano | Antonioli e Seccardini analizzano la partita

Antonioli non può essere soddisfatto della prova dei suoi. La Vigor appare ancora troppo incostante e poco lucida in alcune fasi del match. Senza mezzi termini: questa volta è andata bene ai senigalliesi che hanno rischiato tanto e creato poco. Il tecnico di Bellaria è il primo a rendersene conto e con estrema onestà analizza la prestazione opaca della sua squadra. "L’Atletico Ascoli è una rivale difficile da affrontare, almeno per quelle che sono le nostre caratteristiche.Ho provato con due attaccanti agili, di movimento, ma abbiamo creato pochissimo, nella ripresa invece ho cercato di cambiare strategia puntando sulla fisicità di Alonzi, ma non è servito a molto. Alla fine abbiamo strappato un buon pareggio e non lo disprezzo affatto - spiega il tecnico della Vigor -. Dobbiamo essere realisti, dobbiamo capire che in questo momento non c’è nulla di scontato". Sport.quotidiano.net - Vigor e Atletico Ascoli pareggiano: Antonioli e Seccardini analizzano la partita Leggi su Sport.quotidiano.net Misternon può essere soddisfatto della prova dei suoi. Laappare ancora troppo incostante e poco lucida in alcune fasi del match. Senza mezzi termini: questa volta è andata bene ai senigalliesi che hanno rischiato tanto e creato poco. Il tecnico di Bellaria è il primo a rendersene conto e con estrema onestà analizza la prestazione opaca della sua squadra. "L’è una rivale difficile da affrontare, almeno per quelle che sono le nostre caratteristiche.Ho provato con due attaccanti agili, di movimento, ma abbiamo creato pochissimo, nella ripresa invece ho cercato di cambiare strategia puntando sulla fisicità di Alonzi, ma non è servito a molto. Alla fine abbiamo strappato un buon pareggio e non lo disprezzo affatto - spiega il tecnico della-. Dobbiamo essere realisti, dobbiamo capire che in questo momento non c’è nulla di scontato".

Potrebbe interessarti anche:

Qui Senigallia. "Antonioli non si tocca. La Vigor è con il mister»

La Vigor punta su Antonioli per raggiungere questa soffertissima salvezza. "Diciamo che il mister è arrivato in un contesto particolare: ereditare la panchina di Aldo Clementi è sempre difficile, figuriamoci a Senigallia - rimarca il ds Moroni -.

Vigor - torna il sorriso. C’è il tocco di Antonioli

Sono bastati alcuni accorgimenti, quei dettagli che mancavano e un po’ di fortuna. Tessere le lodi è semplice, ma è bene evidenziare che la Vigor non ha ancora fatto nulla.

Qui Senigallia - calendario terribile per Antonioli : tifosi preoccupati. Vigor - la pazienza è finita. La squadra è allo sbando

Nicolò Scocchera . Con l’idea in testa di tagliare nuovi traguardi nel segno della "senigalliesità" il pubblico è cresciuto ed ha sognato. Ai tifosi rossoblu è ufficialmente finita la pazienza.

Ne parlano su altre fonti Vigor e Atletico Ascoli pareggiano: Antonioli e Seccardini analizzano la partita. Atletico Ascoli, 0-0 con la Vigor Senigallia: pesa un gol fantasma per i bianconeri. Serie D, Vigor Senigallia-Atletico Ascoli 0-0. Serie D girone F, l'Atletico Ascoli pareggia 0-0 a Senigallia con la Vigor dopo un'ottima prestazione. Atletico Ascoli: analisi del pareggio con il Chieti e preparazione per la Vigor Senigallia. Vigor e Atletico Ascoli: pareggio senza reti, Campani decisivo.

Nota di msn.com: Vigor e Atletico Ascoli pareggiano: Antonioli e Seccardini analizzano la partita - La Vigor strappa un pareggio contro l'Atletico Ascoli. Antonioli e Seccardini commentano la prestazione delle loro squadre.

Nota di sport.quotidiano.net: Vigor e Atletico Ascoli: pareggio senza reti, Campani decisivo - La Vigor fa poco, troppo poco, ma alla fine strappa un pareggio di platino. L’Atletico Ascoli ci prova, ma pecca in cinismo e non trova il gol che in fondo avrebbe meritato. Alla Vigor va bene così, ...

Segnala picenooggi.it: Atletico Ascoli, Seccardini: “Squadra solida contro la Vigor. Peccato per quel goal non visto, la palla era entrata” - Il mister: "Pensiamo ora alle ultime tre partite del campionato. Giovedì vogliamo chiudere il discorso salvezza contro il Teramo" ...