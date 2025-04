The Penguin – stagione 2 riceve un aggiornamento deludente da parte di un dirigente della Warner Bros Television

Penguin – stagione 2 riceve un aggiornamento deludente da parte di un dirigente della Warner Bros. TelevisionIl dirigente della Warner Bros. conferma che, sebbene la seconda stagione di The Penguin non sia in lavorazione, una continuazione diretta della serie della DC è certamente una possibilità. The Penguin di Lauren LeFranc è stato il secondo capitolo della serie The Batman di Matt Reeves, ma anche un’immersione autonoma in uno dei membri più famosi e al contempo più trascurati della galleria dei cattivi di Batman. The Penguin ha portato a casa tre Golden Globe, record di spettatori e recensioni entusiastiche. Il finale di The Penguin ha anche anticipato il prossimo incontro di Oz Cobb con il Batman di Robert Pattinson, che avrà luogo in The Batman – Part II di Matt Reeves, in uscita nell’ottobre 2027. Leggi su Cinefilos.it Theundadi unIl. conferma che, sebbene la secondadi Thenon sia in lavorazione, una continuazione direttaserieDC è certamente una possibilità. Thedi Lauren LeFranc è stato il secondo capitoloserie The Batman di Matt Reeves, ma anche un’immersione autonoma in uno dei membri più famosi e al contempo più trascuratigalleria dei cattivi di Batman. Theha portato a casa tre Golden Globe, record di spettatori e recensioni entusiastiche. Il finale di Theha anche anticipato il prossimo incontro di Oz Cobb con il Batman di Robert Pattinson, che avrà luogo in The Batman – Part II di Matt Reeves, in uscita nell’ottobre 2027.

Proseguimento della Batman Epic Crime Saga di Matt Reeves, The Penguin riprende da dove si era interrotto The Batman, raccontando l’ascesa di Oz Cobb nel mondo criminale di Gotham.

" A rafforzare l'ipotesi di un seguito sono anche le dichiarazioni della showrunner Lauren LeFranc, che però ha sottolineato quanto sia importante trovare la giusta evoluzione per la storia: "Per fare una seconda stagione, dobbiamo sentire di poter superare noi stessi.

