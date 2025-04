Iran-Usa a Roma il nuovo round di colloqui sul nucleare | l' Italia torna al centro

Italia sempre più al centro della diplomazia internazionale. Secondo quanto riferito ad Axios da due fonti a conoscenza della questione, sabato a Roma dovrebbe svolgersi un secondo round di colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran. Gli statunitensi sarebbero stati soddisfatti dal primo round di colloqui in Oman, che si sarebbero conclusi secondo i piani e avrebbero raggiunto l'obiettivo di passare da un formato indiretto - gestito tramite intermediari - a uno diretto, con i funzionari che dialogano direttamente. L'amministrazione Trump - viene riferito - vorrebbe che fosse questo il formato a Roma, un cambio di sede suggerito dagli Stati Uniti. Anche secondo Teheran i colloqui tenuti a Muscat sono stati "costruttivi e basati sul rispetto reciproco”. Il cerimoniale è stato elemento chiave del 'tripartito' in Oman. Iltempo.it - Iran-Usa, a Roma il nuovo round di colloqui sul nucleare: l'Italia torna al centro Leggi su Iltempo.it L'sempre più aldella diplomazia internazionale. Secondo quanto riferito ad Axios da due fonti a conoscenza della questione, sabato adovrebbe svolgersi un secondodisultra Stati Uniti e. Gli statunitensi sarebbero stati soddisfatti dal primodiin Oman, che si sarebbero conclusi secondo i piani e avrebbero raggiunto l'obiettivo di passare da un formato indiretto - gestito tramite intermediari - a uno diretto, con i funzionari che dialogano direttamente. L'amministrazione Trump - viene riferito - vorrebbe che fosse questo il formato a, un cambio di sede suggerito dagli Stati Uniti. Anche secondo Teheran itenuti a Muscat sono stati "costruttivi e basati sul rispetto reciproco”. Il cerimoniale è stato elemento chiave del 'tripartito' in Oman.

Axios - il prossimo round delle trattative Usa-Iran a Roma

Il prossimo round delle trattative fra Stati Uniti e Iran dovrebbe tenersi a Roma sabato prossimo. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali a suggerire la destinazione sono stati gli Usa.

