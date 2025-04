Ilfattoquotidiano.it - L’arte dello stunt sarà premiata agli Oscar 2028. “Ora siamo creativi. Creiamo cose incredibili”

di cadere, guidare, combattere, saltare da ponti, grattacieli et cetera., dopo molti anni di richieste appassionate di unche la riconoscesse, l’Academy ha deciso di assegnare un premio ufficiale. Il riconoscimento alle acrobazie che sono fondamentali in una miriade di filmaggiunto a partire dalla edizione numero 100 che premierà i film usciti nel 2027. Recentemente glihanno anche aggiunto un premio per i risultati ottenuti nel casting, a partire dai film in uscita nel 2025. Come nel caso del premio per il casting, non è ancora chiaro seaggiunto alla trasmissione degliin diretta. “Fin dalbori del cinema, la progettazione degliè stata parte integrante del cinema”, hanno dichiarato in una nota congiunta l’amministratore delegato dell’Academy Bill Kramer e la presidente dell’Academy Janet Yang.