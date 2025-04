Milan accelerata per il ds | arriva lui

Milan accelera per il nuovo direttore sportivo: si accelerano i contatti con un profilo, decisione presa?Milan, accelerata per il ds: arriva lui (Ansa Foto) – RompipalloneIl Milan ha mandato un segnale forte al campionato, travolgendo l'Udinese con un 4-0 che sa di rinascita. Una partita dominata dall'inizio alla fine, con i rossoneri che hanno messo in mostra un gioco spumeggiante e una voglia di vincere da capogiro. Merito anche del nuovo modulo 3-4-3, una mossa astuta di Sergio Conceição per esaltare le qualità di Theo Hernandez.Il terzino francese, libero di galoppare sulla fascia, è stato un vero tornado, creando scompiglio nella difesa friulana e regalando ai tifosi momenti di pura emozione. Questa vittoria non è solo un risultato: è un'iniezione di fiducia per un Milan che guarda con decisione alla qualificazione europea, un obiettivo che, fino a poche settimane fa, sembrava lontano.

DS - accelerata Milan su Paratici : ecco la ‘deadline’ per la decisione

Fabio Paratici, ex Sampdoria, Juventus e Tottenham, potrebbe presto diventare direttore sportivo del Milan: contatto con Giorgio Furlani.

Scrive calcionow.it: CdS – Milan, ecco il nuovo ds: con lui il nuovo allenatore - Le scelte del Milan hanno preso pieghe diverse, da quando è stato scelto da parte dei rossoneri di non andare verso Fabio Paratici.

Scrive msn.com: Rivoluzione Milan, Tare nuovo DS e un nome a sorpresa in panchina: arriva la svolta, circola una voce clamorosa - Rivoluzione Milan, Tare nuovo DS e un nome a sorpresa in panchina. Circola una voce e un nuovo nome in orbita rossonera. Dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi, il Milan si prepara a cambiar ...

Si apprende da msn.com: Milan, Furlani a Dubai per impegni commerciali: nuovo ds e nuovo allenatore, quando arriva la svolta? - Cercando di accelerare ... e firma al Milan, ossia Giorgio Furlani, che ha ristabilito i rapporti di forza e ha fatto letteralmente ripartire da capo il processo di selezione del ds.