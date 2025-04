Fagioli alla ricerca di soldi | Tranquillo è un business di orologi con Morata ma non dirlo in giro La Stampa

Fagioli alla ricerca di soldi: «Tranquillo, è un business di orologi con Morata ma non dirlo in giro»La Stampa scrive delle pressioni esercitate da Fagioli per farsi prestare soldi da amici e conoscenti. Fagioli racconta di un presunto business di orologi Rolex che gli sarebbe stato caldeggiato da Alvaro Morata.Scrive La Stampa con Andrea Siravo (il periodo è metà 2022):(Fagioli, ndr) In quasi tutte le richieste non può dire che quelle somme così importanti gli servono per ripianare i debiti di gioco, che arriveranno a sfiorare i tre milioni. E allora l’ex centrocampista della Juventus usa la carta di un presunto business con gli orologi di lusso. «Ho un investimento da fare sicuro (tramite Morata mio grande fratello). In 2-3 mesi si fanno dei bei soldi», scrive il 12 settembre 2019 a un medico dello staff della Nazionale che accetta di dargli dieci mila euro. Ilnapolista.it - Fagioli alla ricerca di soldi: «Tranquillo, è un business di orologi con Morata ma non dirlo in giro» (La Stampa) Leggi su Ilnapolista.it di: «, è undiconma nonin»Lascrive delle pressioni esercitate daper farsi prestareda amici e conoscenti.racconta di un presuntodiRolex che gli sarebbe stato caldeggiato da Alvaro.Scrive Lacon Andrea Siravo (il periodo è metà 2022):(, ndr) In quasi tutte le richieste non può dire che quelle somme così importanti gli servono per ripianare i debiti di gioco, che arriveranno a sfiorare i tre milioni. E allora l’ex centrocampista della Juventus usa la carta di un presuntocon glidi lusso. «Ho un investimento da fare sicuro (tramitemio grande fratello). In 2-3 mesi si fanno dei bei», scrive il 12 settembre 2019 a un medico dello staff della Nazionale che accetta di dargli dieci mila euro.

