Cinema e geopolitica | la Cina stringe un accordo con la Spagna mentre riduce l’importazione di film statunitensi

Cina guarda all'Europa e rafforza la propria presenza nel settore Cinematografico globale: durante la visita del premier spagnolo Pedro Sánchez, è stato firmato un memorandum d'intesa tra la Cina e la Spagna per la cooperazione Cinematografica, segnando un importante passo nella promozione degli scambi culturali e produttivi tra i due Paesi.

Cina-Spagna - Xi vede Pedro Sanchez

Cina-Spagna: in Cina l’incontro tra Xi Jinping e Pedro Sanchez. Il premier spagnolo è stato ricevuto a Pechino dal presidente cinese. “La Spagna lavorerà sempre per favorire una relazione solida ed equilibrata tra la Cina e l’Ue, anche economica e commerciale, in cui regni il dialogo, la reciprocità e l’armonia”, ha detto Sanchez a Xi, sottolineando che l’Europa è un “progetto di pace e democrazia, di progresso e apertura economica” e che “un’Europa forte contribuisce alla stabilità e alla prosperità mondiale”.

Spagna : esperto - Cina guida crescita con tecnologia - commercio

– Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www. Un esperto che abita a Barcellona ha sottolineato che i responsabili cinesi delle politiche rimangono impegnati a perseguire i loro obiettivi economici, sottolineando il ruolo delle nuove tecnologie nel guidare la crescita.

Spagna : Mobile World Congress - incontriamo robot umanoide prodotto in Cina

agenzianova. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www. com/a/5960427/5960427/2025-03-06/spagna-mobile-world-congress-incontriamo-robot-umanoide-prodotto-in-cina Agenzia Xinhua .

