Il Canada al voto si prepara ad affrontare non una guerra commerciale ma una sfida esistenziale

Canada si prepara ad affrontare non una guerra commerciale ma una sfida esistenziale. Quello che solo mesi fa sembrava pura fantasia ora è diventata un'ossessione ed elemento quotidiano di discussione: Trump è seriamente intenzionato ad assediare economicamente il Canada, fino alla capitolazione?Il neo imperialismo americano parte dal Canada e dalle sue ricchezze: non solo terre rare ma gas, petrolio, acqua in abbondanza e l'accesso all'Artico.In questo clima di totale incertezza il nuovo leader del Partito Liberale Mark Carney, successore di Justin Trudeau, ha indetto nuove elezioni politiche. Mark Carney, ex governatore della Banca centrale canadese e poi di quella inglese, ha un alto profilo nel mondo finanziario internazionale, mentre il suo antagonista Pierre Poilievre, del Partito Conservatore, da mesi in cima ai sondaggi, si trova ora a battagliare dopo che Trump ha sparigliato le carte introducendo le tariffe doganali.

Infortunio Davies - il terzino ko per la Champions! Il Bayern prepara azioni legali contro il Canada

com . In generale, l’impiego di Davies, che aveva già problemi muscolari prima della partita, in un match sportivamente irrilevante, per noi è incomprensibile.

Trump si prepara a imporre nuovi dazi su beni importati da Canada e Messico

Non a caso infatti Trump «ha lasciato aperta la possibilità che i dazi non siano imposte generalizzate su tutte le importazioni; in particolare, ha affermato che le importazioni di petrolio canadese potrebbero essere esentate», scrive ancora Axios.

