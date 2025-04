Borsa | Milano apre in rialzo +18%

Borsa di Milano ha aperto positiva. L'indice Ftse Mib ha segnato un guadagno inziale dell'1,8% a 34.640 punti.

Borsa - le piazze europee chiudono in calo : Milano a – 0 - 73%

Parigi lascia sul terreno lo 0,30%. Francoforte cede lo 0,92%. . Fra i titoli in rialzo spicca Stmicrolectronics, che balza del 3,90%, all’indomani del tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Borsa di Milano in rialzo - Campari e Stm brillano - Stellantis in calo

A Piazza Affari si mettono in mostra Campari (+3,3%) e Stm (+2,3%). In rialzo il settore del lusso dopo l'acquisto di Versace da parte di Prada, che a Hong Kong sale del 3,2%.

Borsa : Milano apre in rialzo dello 0 - 98%

La Borsa di Milano apre in rialzo. In luce Intesa e Campari (+1,7%). Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,98% a 34. In avvio corrono Nexi e Stm (+2%).

