Napoli Pianura camorra | 12 arresti

Napoli: associazione di stampo mafioso, omicidio ed estorsione, traffico di stupefacenti e porto d’armi abusivo di armi da fuocoDalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, sta conducendo un’attività di polizia giudiziaria nei confronti di esponenti di due sodalizi camorristici operanti nel quartiere Pianura.Gli uomini della Squadra Mobile di Napoli stanno dando esecuzione a un provvedimento cautelare nei confronti di dodici soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di stampo mafioso, omicidio ed estorsione aggravati dal metodo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e porto abusivi di armi da fuoco.L'articolo Napoli Pianura, camorra: 12 arresti proviene da Punto! - Il web magazine. Puntomagazine.it - Napoli Pianura, camorra: 12 arresti Leggi su Puntomagazine.it : associazione di stampo mafioso, omicidio ed estorsione, traffico di stupefacenti e porto d’armi abusivo di armi da fuocoDalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di, sta conducendo un’attività di polizia giudiziaria nei confronti di esponenti di due sodalizi camorristici operanti nel quartiere.Gli uomini della Squadra Mobile distanno dando esecuzione a un provvedimento cautelare nei confronti di dodici soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di stampo mafioso, omicidio ed estorsione aggravati dal metodo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e porto abusivi di armi da fuoco.L'articolo: 12proviene da Punto! - Il web magazine.

