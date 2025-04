MotoGP una maledizione su Jorge Martin e l’Aprilia? Adesso conta recuperare la salute

Jorge Martin in questo 2025. Si ha quasi l’impressione che il madrileno debba saldare un debito soprannaturale, oppure che qualcuno gli abbia tirato una sorta di maledizione. Il Campione del Mondo della MotoGP deve infatti curare quanto di più prezioso ci possa essere, ovvero la salute.L’annata agonistica è cominciata sotto una cattiva stella nei test di Sepang, a inizio febbraio. Un highside lo ha disarcionato dall’Aprilia, procurandogli serie lesioni. Fratture e operazioni, con una guarigione più lenta del previsto, lo hanno costretto a effettuare il suo esordio stagionale solo nel quarto round, quello disputatosi in Qatar.Però, a Lusail, ha letteralmente piovuto sul bagnato. Martinator è stato vittima di un drammatico incidente, nel quale ha seriamente rischiato conseguenze irreparabili. Oasport.it - MotoGP, una maledizione su Jorge Martin e l’Aprilia? Adesso conta recuperare la salute Leggi su Oasport.it Fa riflettere – e non poco – quanto sta accadendo ain questo 2025. Si ha quasi l’impressione che il madrileno debba saldare un debito soprannaturale, oppure che qualcuno gli abbia tirato una sorta di. Il Campione del Mondo delladeve infatti curare quanto di più prezioso ci possa essere, ovvero la.L’annata agonistica è cominciata sotto una cattiva stella nei test di Sepang, a inizio febbraio. Un highside lo ha disarcionato dal, procurandogli serie lesioni. Fratture e operazioni, con una guarigione più lenta del previsto, lo hanno costretto a effettuare il suo esordio stagionale solo nel quarto round, quello disputatosi in Qatar.Però, a Lusail, ha letteralmente piovuto sul bagnato.ator è stato vittima di un drammatico incidente, nel quale ha seriamente rischiato conseguenze irreparabili.

