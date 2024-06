YouTopic Fest incontra la fiducia di 5 500 persone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arezzo, 3 giugno 2024 – 4.000 partecipanti tra giovani e famiglie alla Marcia per la Pace, 1.500 presenze nel corso di tre giorni, 400partecipanti ai panel, 120ai workshop e 200 bambini e ragazzi presenti alla Cittadella della Pace. Sono solo alcuni numeri dell’ottava edizione di, ilival internazionale sul Conflitto promosso da Rondine, svoltosi nel borgo alle porte di Arezzo da giovedì 30 maggio a sabato 1° giugno riflettendo sul tema “Scommettere sulla, averla, riceverla, perderla, ritrovarla”. “Siamo molto soddisfatti, non solo i giovani, ma tutte leche hanno partecipato, che ci hanno ricoperto di gratitudine e felicità - dice Franco Vaccari, presidente e fondatore di Rondine -. Sono stati giorni in cui abbiamo accumulato veramente un patrimonio die lanon è una cosa astratta, ma concretissima, che nasce nelle relazioni.