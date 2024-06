Violenta grandinata nel Bresciano | a Orzinuovi cede il tetto di un supermercato reparto invaso dal ghiaccio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024)(Brescia), 3 giugno 2024 – Il maltempo non smette di flagellare il. Ieri, domenica 2 giugno, unaha fattore parte della copertura delIpertosano di. Ilsurgelati è statodaled attualmente le maestranze sono al lavoro per ripulire tutto. Allagamenti anche nella zona di Iseo e Sulzano. Qualche danno si è registrato in Franciacorta e sui colli del Sebino dove la forteha danneggiato alcune culture. Nel frattempo la strada che collega Iseo con Polaveno e la Valle Trompia è stata riaperta. Per le prossime ore si prevedono altre piogge. .