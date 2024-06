Tennistavolo la Race to Paris aggiornata | Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli potrebbero qualificarsi ai Giochi grazie al ranking

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Con l’assegnazione e la successiva accettazione di tutte le quote riservate alle prove a squadre e nel doppio misto delaiOlimpici di Parigi 2024, e la disputa dei tornei di qualificazione di singolare (su base continentale), e la relativa accettazione delle quote (declinata solo una quota oceanica nel settore maschile), sono stati disputati tutti gli eventi di qualificazione diretta. Ora si completeranno i processi di distribuzione delle carte olimpiche attraverso leto: nel singolare tutti i Continenti, ad eccezione dell’Oceania, distribuiranno 1 pass ciascuno attraverso la graduatoria dell’11 giugno. A quel punto si conosceranno i nomi degli 86 qualificati per genere alle Olimpiadi: 48 con le squadre, dei quali 32 giocheranno anche in singolare, 22 in singolare, e 16 nel doppio misto.