Sci alpino | Val Gardena in lizza per ospitare i Mondiali 2029

(Di lunedì 3 giugno 2024) Mancano poche ore all’assegnazione dell’edizionedeidi sci. Tre le candidate: per l’Italia si presenta la Val, fresca di rinnovo delle cariche del comitato organizzatore delle gare di Coppa del mondo, che ha visto la conferma di Rainer Senoner in veste di presidente. Inanche Narvik e Soldeu. L’assegnazione avverrà domani, martedì 4 giugno, in diretta streaming a partire dalle 20:30 italiane. “Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato sodo per reare il nostro sogno dei Campionati del mondo di scidelin Val– ha detto Senoner – e abbiamo elaborato un piano estremamente armonico, che tiene conto degli aspetti più diversi, come innovazione, inclusione, sostenibilità, sportività, professionalità, la nostra identità ladina e tanti altri punti.