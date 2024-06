Quanti trofei ha vinto Ancelotti? Il palmarès|Estero

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 3 giugno 2024) 2024-06-02 08:58:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l'ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Dopo le esperienze all'Everton e al Napoli gli davano del bollito. Sì, proprio così: bol-li-to. Carlosi sarà fatto una gran risata, proprio come quando ha tenuto tra le mani l'ennesima Champions League. Sotto al cielo di Wembley il suo Real Madrid ha2-0 con il Borussia Dortmund vincendo l'ennesimo trofeo, il terzo della stagione 2023-24 dopo la Liga e la Supercoppa spagnola; è la quindicesima Champions dei Blancos, la quinta di Carloche oltre alle tre con le Merengues ne ha vinte altre due con il Milan. E per molti è considerato uno degli allenatori migliori al mondo. Di sempre. Altro che bollito… Ecco tutti i suoi successi, squadra per squadra ICOL REAL MADRID (13) 2 Supercoppa di Spagna 2 Liga 2 Mondiale per Club 2 Supercoppa Europea 3 Champions 2 Coppa del ReICOL MILAN (8) 2 Champions 2 Supercoppa Europea 1 Scudetto 1 Coppa Italia 1 Supercoppa Italiana 1 IntercontinentaleICOL CHELSEA (3) 1 Community Shield 1 Premier League 1 FA CupICOL BAYERN MONACO (3) 1 Bundesliga 2 Supercoppe di GermaniaICOL PSG (1) 1 Ligue 1ICON LA JUVENTUS (1) 1 IntertotoIIN CARRIERA 29totali 13europei/mondiali 16nazionali