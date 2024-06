Prato poesia e musica al museo di Palazzo Pretorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 - Nell’anno delle celebrazioni per i 10 anni, ildiorganizza un pomeriggio tracon Giovanni Nuti che leggerà alcuni testi poetici dalla sua nuova raccolta Sentieri (ed Ensemble), accompagnato da musiche del Maestro Marco Baracchino (giovedì 6 giugno alle ore 18, ingresso gratuito su prenotazione). Il tema centrale di queste poesie è l'inganno della parola, la ricerca di unalità, e di un senso della storia d'Occidente che vadano oltre l'egemonia del linguaggio. “Le poesie di questa raccolta infatti parlano d'amore, di sogni, di grazia, di bellezza, di partenze e di ritorni, come quelle delle raccolte precedenti, ma lo fanno recalcitrando, stavolta, opponendo resistenza. Nella severa frugalità dell'assoluto cui esse tendono come non mai - una severità e una frugalità che provengono per l'appunto più dalla dottrina orientale arcaica che da quella epico-cristiana -, qualsiasi consolazione terrena è di troppo”, scrive Sandro Veronesi nella Prefazione.