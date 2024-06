Petrolio Opec+ taglia la produzione fino al 2025 per mantenere alti i prezzi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’, che include paesi come l’Arabia Saudita e la Russia, ha annunciato il 2 giugno l’estensione dei tagli allapetroliferaal. Questa decisione mira a sostenere le entrate derivanti dalla vendita diin un contesto di domanda debole,tassi di interesse e concorrenza con lastatunitense. La riduzione prevista è di due milioni di barili al giorno. Bloomberg riporta che alcune nazioni hanno scelto di prolungare le restrizioni volontarie anche per il terzo trimestre del 2024. Al momento, i dettagli specifici non sono stati rilasciati poiché i Paesi tendono a comunicare le cifre separatamente. Estensione dei tagli allaL’è una coalizione, che dal 2016 ha ampliato il formato originale dell’Opec includendo dieci nuovi membri tra cui Russia, Kazakhstan e Messico; si affianca a paesi come l’Arabia Saudita, Algeria, Nigeria e Venezuela.