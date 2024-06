Perché il saluto dei giovani georgiani europeisti non è nazista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 3 giugno 2024) Circola un video dove imanifestantivengono accusati di compiere un «disinvolto». La narrazione è in linea con la propaganda anti europea diffusa particolarmente dagli ambienti russi contro l’Ucraina e i Paesi membri dell’Unione. La clip è a bassa qualità, traendo in inganno chi lo osserva coinvolto dalla descrizione fornita nelle condivisioni social. Di fatto, riscontrando video a più alta risoluzione, si tratta di unrivoluzionario utilizzato anche in passato e tratto da un noto film. Per chi ha fretta Il video che circola è a bassa risoluzione e non mostra il reale gesto dei. Il ragazzi baciano tre dita della loro mano per poi portarla in alto alzando il braccio.