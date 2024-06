MotoGP Brad Binder il migliore nei test al Mugello Bagnaia Martin e Marc Marquez non girano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Giornata condizionata dalla pioggia neidial. Dopo il GP d’Italia tenutosi sul circuito toscano, i team hanno avuto l’opportunità di provare nuove soluzioni da apportare alle proprie moto, ma il meteo non è stato dalla loro, in quanto la pioggia da un certo punto in avanti ha fatto la propria irruzione. E così, prima dell’arrivo di Giove Pluvio, la KTM del sudafricanoè stata lacon il crono di 1:47.617 a precedere il compagno dia, Pedro Acosta, di 0.033, che dall’anno prossimo sarà nel team ufficiale della Casa austriaca, e Luca Marini con la Honda ufficiale a 1.434. Marini, sicuramente, avrebbe preferito avere più tempo a disposizione per provare le modifiche sulla moto giapponese, in grossa crisi.