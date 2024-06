Maturità 2024 | in arrivo i nomi dei Commissari esterni

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 3 giugno 2024) Settimana cruciale per gli studenti che il prossimo 19 giugno cominceranno l’Esame di, infatti i maturandi sono in attesa della pubblicazione deideisul motore di ricerca del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che al momento risulta ancora in manutenzione. Come sarà composto l’esame di Stato L’esame delle ultime classi della scuola secondaria di II grado sarà quindi così caratterizzato: prova scritta di Italiano comune per tutti gli indirizzi; prova scritta su disciplina/e caratterizzanti l’indirizzo; terza prova solo per gli indirizzi che la prevedono (sezioni ESABAC, ESABAC techno ad opzione internazionale, per le scuole della Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e per le scuole con lingua d’insegnamento slovena); colloquio per verificare la capacità del candidato di collegare le conoscenze acquisite in una prospettiva pluridisciplinare.