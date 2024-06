LIVE Paolini-Avanesyan Roland Garros 2024 in DIRETTA | inizia il match occasione per i primi quarti Slam della carriera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Largo il dritto lungolinea dell’azzurra. 40-15 Seconda di servizio in kick e ottimo dritto inside in! 30-15 Largo anche questo rovescio in palleggio, cercando di muovere il gioco sull’incrociato. 15-15 In rete il rovescio in palleggio. 0-15 Sulla riga il dritto di. In lungolinea. Jasmine(12) al servizio 11:05 Giovanissima, la 21enne russa è 70 del mondo. Gioca molto aggressivamente, ma ha un tennis che sa anche essere paziente. La partita comunque si giocherà da fondo. Ha anche una vistosa fasciatura alla gamba destra. 11:03to il palleggio di riscaldamento, 4? e si parte! 11:02è la seconda volta che raggiunge gli ottavi di finale in un torneo dello, dopo questo turno raggiunto l’anno scorso proprio a Parigi.