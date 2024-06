Fonte : quotidiano di 3 giu 2024

L’evento, ospitato a Villa Bardini da mercoledì 5 a domenica 9 giugno ha due focus principali: esordienti, e IATra gli eventi in programma anche una giornata dedicata agli sguardi femminili e queer in letteratura, con in apertura il convegno “Luci e ombre sulla violenza di genere – gli strumenti per contrastare la violenza su donne e minori”, e un’esperienza di meditazione guidata dal biologo e naturalista Daniel Lumera.

Leggere cambia tutto | torna a Firenze La città dei lettori