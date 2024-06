La modella si rifa il seno ma l’intervento è un disastro | Le mie tette ora sono disgustose

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) Madison Goodwin, una ragazza di 19 anni, ha deciso dirsi ilin modo impulsivo, ma il risultato è statoso. «Sembra stata morsa da uno squalo» e «un capezzolo è caduto», ha raccontato lei stessa, secondo quanto riportato da The Mirror. Quello che doveva essere un intervento estetico di routine si è trasformato in una vera tragedia. La mastoplastica diventa un incubo Il busto di Madison è stato gravemente sfigurato dopo un intervento di lifting eseguito ad aprile. La giovane, che era in salute e senza particolari problemi estetici, non amava la forma del suo, ritenendolo troppo cadente. La bassa autostima l'ha spinta a volare in Turchia per sottoporsi a una mastoplastica additiva e a un lifting presso una clinica di Istanbul, raccomandata da una sua amica.