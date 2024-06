La Lega attacca Mattarella Salvini rincara la dose ma poi è costretto alla retromarcia | Non chiediamo le dimissioni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nasce tutto da un attacco, esplicito, del senatore leghista Claudio Borghi. Ma poi la situazione peggiora, con Matteoche di fatto si accoda alle critiche al capo dello Stato, Sergio. E la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, praticamente costretta a intervenire, anche se dietro le quinte. La festa della Repubblica di ieri ha suscitato non poco clamore, con le opposizioni che insorgono dopo gli attacchi al presidente della Repubblica e il caos anche nella maggioranza, con tanto di prese di distanze da parte del leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Il caso Borghi scrive sui social: “Se il presidente pensa davvero che la sovranità sia dell’Unione europea invece che dell’Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi, perché la sua funzione non avrebbe più senso”.