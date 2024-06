La Bce inverte la rotta e per la prima volta dal 2019 taglia il costo del denaro Ecco chi sono i vincitori e vinti di questo periodo di tassi alti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Salvo cataclismi, giovedì 6 giugno la Banca centrale europea ridurrà idi interesse per ladopo 5 anni. L’ultima riduzione deldelè infatti del settembre. La serie dei rialzi era iniziata il 27 luglio del 2022, quando ihanno ricominciato a muoversi verso l’alto dopo essere rimasti per 11 anni a quota zero o addirittura negativi. C’era da smre il disastro dei mutui subprime che ha portato il sistema finanziario globale sull’orlo del collasso. Un cataclisma scongiurato solo grazie all’azione di governi (leggi tasche dei cittadini) ed autorità monetarie che sifatti carico dei debiti e hanno inondato il pianeta di. Il peggio sembra passato ma non ne siamo ancora del tutto fuori. Tuttavia, nel frattempo, la concomitanza di tantissima liquidità, scossoni della pandemia su domanda e offerta e ricadute della guerra in Ucraina sui costi delle materie prime hanno resuscitato l’inflazione.