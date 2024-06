Jesi Panathlon studente atleta 2024 | premiati Erica Luzi e Alessandro Ragaini

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Certificazioni di merito agli alunniCanestrari ed Elia Pandini, 3 giugno– L’edizione dello “”, che ildiha realizzato anche quest’anno, ha avuto il giusto riconoscimento da parte dei numerosissimi intervenuti nell’aula consiliare del Comune di, che hanno sottolineato come nella stessa “Carta dei diritti del ragazzo”, promulgata a Gand nel 2004 sull’etica nello sport giovanile, sia insito il riconoscimento e la valorizzazione di chi studia ottenendo il massimo dal suo impegno scolastico e, al contempo, riceve gratificazioni ed onori in campo sportivo. Dopo il saluto del presidente del clubno Andrea Moriconi, del vice sindaco Samuele Animali e dell’assessora Emanuela Marguccio, che hanno sottolineato come la città disia sempre stata fucina di campioni e che la manifestazione “” sottolinea l’impegno globale dei nostri giovani, sono intervenuti il vice presidente del CONI regionale Marco Porcarelli (“la nostra adesione totale non può mancare quando ci son manifestazioni così importanti che premiano davvero i migliori”), Luca Savoiardi presidente del Comitato italiano paralimpico Marche che ha sottolineato che fare sport in condizione di disabilità quando ci sono talento e dedizione, migliora ed esalta la crescita sociale e collettiva dei giovani.