Italia-Francia in tv | data orario e diretta streaming Nations League volley maschile 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Inizia il conto alla rovescia per, partita valevole per la Pool 4 della seconda settimana dellaballdi. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, al momento terzi in classifica, tornano in campo per la seconda settimana della fase preliminare di questa VNL, che mette in palio i punti decisivi in ottica ranking di qualificazione olimpica. Giannelli e compagni vanno a caccia di un’altra grande prestazione contro i transalpini allenati da Andrea Giani, campioni olimpici in carica e già qualificati ai prossimi Giochi in quanto Nazione ospitante. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 2.00 della nottena tra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno alla TD Place Arena di Ottawa, in Canada.