Il vero esame delle Europee è per Scholz e Macron

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il risultatoelezioniin Italia non sarà di certo quello più importante da osservare per capire che aria tira nell’Unione. In Italia c’è da un anno e mezzo un governo stabile, uscito vincitore dalle urne, con sondaggi quasi immobili dalle elezioni politiche del 2022. Punto percentuale in più o in meno per questo o quel partito non cambierà il panorama politico generale del paese. Ben diversa è la questione in Francia e Germania, che sono i luoghi a cui guardare la seraelezioni. A Parigi il partito del Presidenteè alle prese con due sfide molto difficili: la prima è quella di non essere surclassato dal Front National di Le Pen; la seconda è di non farsi superare dal partito socialista. La prima partita è quasi impossibile, gli ultimi sondaggi danno il FN al 32-33% contro il 14-15% di En Marche che verrebbe doppiata dal partito di destra.