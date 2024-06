Fra segni e sogni il genio di Armando Testa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Amava la sintesi: "Nel meno c’è il più", ripeteva spesso, citando Mies van der Rohe, architetto e designer. Il ‘meno’ da cui partire era quello disemplici ed elementari, un cerchio, un cono, una diagonale, ma ci voleva anche il ‘più’, il colpo di, per farli diventare altro, visioni, personaggi o addirittura icone. I suoi ‘più’ sono stati la fantasia, lo humour e soprattutto la modernità: è grazie a queste ‘matite’ speciali che i lavori di(1917 - 1992), e soprattutto le sue creazioni pubblicitarie, sono entrati nell’immaginario collettivo e continuano a sorprenderci. E lui, che si definiva "astratto per istinto", è divenuto uno dei più grandi comunicatori del ‘900. "Con trent’anni di anticipoaveva capito come le immagini avrebbero acquisito un ruolo sempre più fondamentale nelle relazioni fra le persone e nella definizione della nostra realtà", sottolinea la moglie Gemma De Angelis, apprezzata collezionista, che insieme a Tim Marlow, direttore del Design Museum di Londra, e a Elisabetta Barisoni, responsabile della Galleria d’arte moderna di Venezia, ha curato la mostra che fino al 15 settembre a Ca’ Pesaro ricostruisce il percorso di quel "visualizzatore globale" (parola di Gillo Dorfles) che è considerato uno dei padri della pubblicità, "anche se io – rideva– preferirei esserne il cognato, o il genero.