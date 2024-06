Ecobonus 2024 i fondi per le auto elettriche esauriti in poche ore Federauto avverte | Misura tardiva e temporanea

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il mercato dell’in Italia è in calo: lo dimostra un confronto tra i dati di quest’anno e quelli dello stesso mese nel 2023, che ha fatto emergere una flessione del 6,6% nelle immatricolazioni. A incidere sul mercato, ricorda il Sole24Ore, è stato anche l’“effetto attesa” rispetto ai nuovi incentivi, diventati operativi oggi, 3 giugno. E già finiti: in meno di nove ore dall’apertura della piattaformadel Mimit, sonogli oltre 200 milioni di euro pensati come risorse a disposizione per le prenotazioni degli incentivi sulle. «Si delinea un successo» «Si delinea un successo per la campagna di incentivi del governo a favore delleche, contrariamente a quanto era avvenuto in passato, vedono per la prima volta un grande interesse del pubblico», ha commentato parlando con l’Ansa il presidente del Centro Studi Promotor, Gian Primo Quagliano.