È stata rinviata la vendita all' asta del Pallone d' Oro di Maradona  

(Di lunedì 3 giugno 2024) AGI - Gli organizzatori dell'del trofeo deld'Oro assegnato alla leggenda del calcio argentino Diego Maradona nel 1986 hanno annunciato domenica il rinvio dell'a causa di un “clima litigioso” e di “incertezze”. Un tribunale di Nanterre, alla periferia di Parigi, ha negato la sospensione delladel trofeo richiesta dagli eredi del defunto calciatore, affermando che il pezzo era stato rubato durante una rapina in banca nell'ottobre 1989 a Napoli. L'avvocato della famiglia Maradona ha poi annunciato che farà ricorso contro la decisione. Allo stesso tempo, èpresentata un'altra causa, come ha confermato all'AFP la procura di Nanterre. In questo contesto, la casa d'aste Aguttes ha deciso di rinviare la, che avrebbe dovuto svolgersi giovedì a Neuilly-sur-Seine, un'altra città alla periferia della capitale francese.