Dalla rubrica degli ‘Approfondimenti ASviS’ il consenso sulla transizione passa dall’ascolto dei bisogni

(Di lunedì 3 giugno 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Giulia Colafrancesco, Senior analyst, Governance e giusta, Ecco – il think tank italiano per il clima, del 31 maggio 2024. Il think tank Ecco e Project tempo hanno avviato un’analisi su diversi Paesi europei, con l’obiettivo di fornire alla politica soluzioni per lache partono dal. Tra meno di una settimana le cittadine e i cittadini europei dovranno scegliere i rappresentanti del prossimo ciclo politico dell’Unione europea. Una legislatura che avrà il compito di riconciliare la dimensione sociale con quella politica, all’interno del percorso didelle economie nazionali. La visione e le promesse dei candidati al Parlamento europeo dovranno necessariamente allinearsi alle aspettative di un elettorato che vuole capire, esplorare e riflettere sulle dinamiche messe in evidenzaenergetica.