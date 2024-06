Croazia-Macedonia del Nord oggi in tv | canale orario e streaming amichevole pre-Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Alle 19:00 di, lunedì 3 giugno,delscenderanno in campo in occasione di un’di preparazione verso, che vede Luka Modric e compagni inseriti nel girone B, quello dell’Italia di Luciano Spalletti insieme a Spagna e Albania. Un gruppo di ferro a tutti gli effetti e gli azzurri studieranno attentamente questo match ‘balcanico’ in programma allo Stadion HNK di Rijeka. Il Ct dellaZlatko Dali? vuole stupire ancora, ma stavolta non intende arrivare vicino all’obiettivo come fatto negli ultimi mondiali, con il secondo posto in Coppa del Mondo nel 2018 e il terzo posto nel 2022 in Qatar. Lasi è qualificata a sette fasi finali deglipei su otto da nazione indipendente, approdando alla fase a eliminazione in quattro occasioni.