Cosa significa l’interesse di Erdogan per la Libia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 3 giugno 2024) Non è stata un’iniziativa isolata lo “sbarco” turco in Nord Africa ma sia un passo strutturato per avere più voce in capitolo nel mondo arabo, sia per essere soggetto protagonista nel dossier energetico. Nel mezzo le difficoltà istituzionali che proseguono in, ma con la possibilità di recitare un ruolo da protagonista. La Turchia promette un’azione militare decisa in: “Siamo determinati a garantire che la nostra lotta nella vasta regione che va dall’Iraq alla Siria e allafinisca con la vittoria del nostro Paese e dei nostri amici, fratelli e sorelle in questi Paesi – ha detto il presidente turco Recep Tayyip– La Turchia continuerà inoltre a difendere i propri diritti nel Mediterraneo orientale e nell’Egeo”. Incontri e obiettivi Sotto questa luce vanno lette le intenzioni del presidente della Turchia, Recep Tayyipche, tre giorni dopo aver ricevuto ad Ankara il primo ministro del governo di unità nazionale libico (Gun) Abdulhamid Dabaiba, fa trapelare l’intenzione di un intervento diretto nel Paese africano.