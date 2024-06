Calcinaia premia le classi partecipanti al Premio Petroni dedicato al sindaco operaio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 - Domani, martedi 4 Giugno si svolgerà lazione del concorso scolastico "Francesco" presso la Scuola Secondaria Salvatore Quasimodo di Fornacette e la Scuola Secondaria Martin Luther King di. Ilè un'iniziativa pensata e organizzata dall'Associazione “Francesco” in collaborazione con il Comune die l'Istituto Scolastico “M. L. King”. L’associazione, nata circa cinque anni fa grazie all'iniziativa di alcuni cittadini, si propone di far conoscere e divulgare l'importante figura di Francesco, noto a molti come "", una delle figure più note e iconiche della comunità di. Fornacettese, prima falegname, poi piaggista e infine primo cittadino diper quindici anni dal 1980 al 1995, Francescoè stato una figura importante per la comunità calcinaiola che, con la sua esperienza di piaggista e sindacalista e col suo impegno da dirigente di partito e dadi, ha insegnato a tanti giovani la passione politica, l'equilibrio di un riformista coerente e concreto, mite e tenace, oltre alla serietà e il rispetto per gli altri attraverso la militanza generosa.