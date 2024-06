Bimba di 2 anni muore dopo essere stata investita da auto nel parcheggio dell’asilo nido a Brescia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una bambina di 2è morta, insieme alla nonna, da un’fuori dall’asiloche frequentava. È accaduto a. Inutile, la corsa disperata al pronto soccorso pediatrico degli Ospedali civili. La piccola è deceduta poco. Stava uscendo dall’asilo accompagnata dalla nonna quando, un’altra nonna, arrivata per portare a casa il nipotino, l’hafacendo retromarcia. Tutto è successo, come riportato dal Corriere della Sera, poco prima delle 16 di oggi, lunedì 3 giugno, in viale Caduti del Lavoro, nelLittle England, comprensorio scolastico con scuola materna, elementare e media. Immediato l’arrivo del 118. I soccorsi hanno trovato lain arresto cardiocircolatorio. E poi la corsa disperata in ospedale dove, la piccola è arrivata in condizioni gravissime.