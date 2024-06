Auto immatricolazioni maggio -66% a 139 581 unità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 3 giugno 2024) Milano, 3 giu. (askanews) – Frena il mercato dell’. Lesono diminuite del -6,62% a 139.581. Lo rende il ministero delle Infrastrutture e e dei trasporti. Nei primi 5 mesi lesono aumentate del +3,4% a 726.311. I trasferimenti di proprietà sono stati 482.765 a fronte di 448.397 passaggi registrati a2023, con un aumento del 7,66%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 622.346, ha interessato per il 22,43% vetture nuove e per il 77,57% vetture usate. I primi 10 modelli per immatricolazione sono: Fiat Panda (8.655), Citroen C3 (3.947), Lancia Ypsilon (3.824), Jeep Avenger (3.755), Toyota Yaris Cross (3.298), Volkswagen T-Roc (3.226), Dacia Sandero (3.057), MG ZS (2.