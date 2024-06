Apple collabora con OpenAI | l’intelligenza artificiale di ChatGPT arriva sull’iPhone

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 3 giugno 2024)conper portare l’IA di. Vediamo come questa partnership rivoluzionerà l’esperienza utentecon, l’azienda dietro al rivoluzionario chatbot, per fare un balzo in avanti nel mondo del. Questa partnership, attesa da tempo e alimentata da numerose indiscrezioni, mira a portare l’IA conversazionale direttamente nelle mani degli utenti iPhone. Secondo fonti autorevoli,starebbe lavorando a un ambizioso progetto denominato “Project Greymatter”. In pratica, prevede l’integrazione di strumenti di IA in diverse app native dell’iPhone, tra cui Safari, Foto, Note e l’assistente vocale Siri. L’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza utente offrendo suggerimenti intelligenti, risposte automatiche a email e messaggi, e funzionalità avanzate di elaborazione delle immagini, come il riconoscimento automatico di oggetti e scene.