Al via una nuova edizione di Elementi a Milano | dal 7 al 9 giugno da Mare culturale urbano

(Di lunedì 3 giugno 2024)– Terzadi "", dal 7 al 9, da(via Quinto Cenni 11) a. Il festival for pizza & music lovers che racconta in modo pop e contemporaneo la pizza, in una cornice musicale, propone anche quest'anno tre giornate di degustazioni, appuntamenti, workshop, djset, talk e laboratori. Il format curato e prodotto da Wla enasce da un’idea di Molino Vigevano, leader nel mercato delle farine per preparazioni dolci e salate. La pizza Da venerdì 7 a domenica 9, pizzaioli provenienti da tutta Italia proporranno le loro specialità con focus su abbinamenti e materie prime. L’obiettivo è esplorare il panorama contemporaneo del mondo della pizza in tutte le sue declinazioni.