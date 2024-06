Accusa da brividi a Sinner scoppia la rivolta dei tifosi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 3 giugno 2024)da, il tennista azzurro finisce inaspettatamente nell’occhio del ciclone: “Ha perso perché voleva tornare da lui”. Jannikha fatto di tutto per non mancare l’appuntamento parigino. Nonostante la terra rossa non sia la sua superficie preferita e nonostante un fastidio all’anca che non gli ha permesso di giocare gli Internazionali di Roma (e dunque fare passi avanti nella classifica Atp), il richiamo del secondo Slam della stagione era troppo forte per resistergli. L’altoatesino ha deciso di rientrare proprio al Roland Garros, con l’obiettivo di fare più strada possibile. E provare a vincere il secondo Major della sua carriera.– IlVeggente.it (Ansa)Nella capitale francese, oltretutto,ha ufficializzato la storia d’amore con Anna Kalinskaya, tennista russa che frequenta da qualche mese.