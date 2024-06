Zelensky attacca la Cina | Boicotta il vertice di pace

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 2 giugno 2024) Lastarebbe aiutando la Russi nel tentativo di far fallire ildiin programma in Svizzera il 15 e il 16 giugno prossimi. È l’accusa lanciata domenica mattina dal presidente ucraino Volodymyrdal forum internazionale sulla sicurezza “Shangri-La Dialogue” in corso a Singapore, dove ha incontrato anche il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, con il quale ha “discusso questioni chiave” relative alla guerra con la Russia, come “il rafforzamento del sistema di difesa aerea dell’Ucraina”.: “Laaiuta la Russia” “La Russia, sfruttando l’influenza cinese nella regione, utilizzando anche i diplomatici cinesi, fa di tutto per sabotare ildi”, hatonel corso della conferenza stampa, affermando che l’Ucraina avrebbe le prove secondo cui Pechino sta aiutando gli sforzi bellici della Russia, nonostante il presidente Xi Jinping gli avesse promesso un anno fa che Pechino non sarebbe stata coinvolta”, ha detto.