Raccontare i mille volti dei disturbi alimentari il progetto fotografico di Ilaria Borin

(Di domenica 2 giugno 2024) “Questonasce un po’ per caso perché ho scoperto che una persona molto vicina a me ha sofferto per 15 anni di Bulimia” racconta, autrice del‘Idei DCA’. “Mi sono resa conto che può star male anche chi sta molto vicino a te e non avresti mai pensato potesse soffrire di un disturbo così importante”. Il viaggio diè iniziato da una domanda: come sono state raccontate le persone con un DCA? “La narrazione visiva portata avanti fino a oggi la trovo agghiacciante. Si va sempre a scavare il lato del peso, una sorta di gara a chi è più magro o a chi si vedono più ossa, o il contrario. C’è tutto un mondo in mezzo che non viene neanche preso in considerazione. È importante considerare tutte le sfaccettature perché sono tantissime e sonomondi, mentre nell’iconografia attuale penso il 98% di chi soffre diè escluso”.