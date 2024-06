Quei limiti che oggi nessuno rispetta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Ci voleva l’ok all’ammissibilità del referendum consultivo per riportare alla ribalta la Città 30. Già, perché il provvedimento, varato concretamente (cioè con la possibilità di multare) poco più di quattro mesi fa, dopo essere stato al centro del dibattito per settimane, con migliaia di messaggi di preoccupazione dei cittadini, scontri accesi tra favorevoli e contrari, braccio di ferro tra amministrazione e governo centrale, sembrava essere finito in secondo piano. Del resto, basta girare un po’ per le strade della città per accorgersi che, ormai, suona al guidatore che, semplicemente perché quasi, traffico permettendo, lipiù. Diciamo che la ’rivoluzione culturale’ sventolata durante il varo del provvedimento si è concretizzata in una deterrenza che probabilmente fa, sì, rallentare, ma di sicuro non ai trenta all’ora.