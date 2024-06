Proposte per Di Taranto E il Cesena fa sul serio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) La figura del direttore generale agisce spesso dietro le quinte, lasciando la luce dei riflettori a presidente e direttore sportivo. In questa fase così particolare e delicata, Corrado Diinvece sta lavorando in prima linea su tutti i fronti. L’ex dirigente del Trento si confronta quotidianamente con Joe Tacopina, provando a fare quadrare i conti in via Copparo e andando a caccia del miglior profilo possibile per ricoprire il ruolo di direttore dell’area tecnica. Non è tutto, perché Dici sta anche mettendo la faccia, come accaduto martedì scorso nell’incontro effettuato in municipio coi rappresentanti del tifo organizzato e dell’amministrazione comunale. Non è stato un anno particolarmente facile da gestire per Di, arrivato un anno fa dal Trento con grande entusiasmo ritrovandosi ben presto a dover fare i conti coi problemi tipici di una società appena retrocessa dalla serie B.