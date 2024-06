Parcheggia l’auto in divieto di sosta | muore motociclista L’attore Mauro Santopietro accusato di omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 2 giugno 2024) Un parcheggio indie lo schianto mortale. L’incidente è avvenuto il 28 settembre del 2022 in via Aurelia Antica, vicino ad uno degli ingressi di Villa Pamphilj, nei pressi del civico 183. La vittima, Riccardo Fortuna, 58 anni, sposato, imprenditore. Quel mattino di due anni fa,, volto noto di un “Posto al Sole”, era andato al parco con la Toyota di un’amica per fare una passeggiata insieme al cane.la macchina vicino al civico 183, dove però c’è un cartello che segnala lavietata.scende ed entra. Qualche minuto dopo, Fortuna imbocca con lo scooter Piaggio Beverly 400 via Aurelia Antica. Purtroppo qualcosa lo fa sbandare. Perde il controllo della moto, che scivola diversi metri sulla strada e finisce per schiantarsi contro la Toyota.