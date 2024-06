Musetti fa sognare Sinner ma Djokovic non molla mai | vince il serbo nella notte infinita al Roland Garros

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 2 giugno 2024) È durata 4 ore e 29 minuti la battaglia tra Lorenzoe Novak, con ilcapace di spegnere la rimonta dell’italiano mantenendo saldo il primo posto nel ranking mondiale. Quando ormai in Italia sono le 3.20,chiude il secondo turno del7-5 6-7 2-6 6-3 6-0 e si prepara agli ottavi contro contro l’argentino Francisco Cerrundolo, numero 19 del ranking. Messo alle corde dafino al terzo set, il numero 1 torna a caricarsi, l’apparente calo fisico delle prime battute sembra ormai alle spalle.accusa tutta la fatica dell’impresa messa in campo fino a quel momento, finisce sotto di due break, ne recupera uno. E sarà poi ila riprendersi il servizio per chiudere 6-3. Quando ormai si è in piena, tutto si decide al quinto set.